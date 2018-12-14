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Песня про лицо – Время и Стекло выпустили новый клип

Украинская группа Время и Стекло выпустила клип на зажигательный трек Песня про лицо.

Песня про лицо группы Время и Стекло собрала за несколько часов более 250 тыс. просмотров на YouTube.

Трек написали Потап с Позитивом.

Сингл в жанре edm trap music появился недавно, и Время и Стекло уже подготовили клип на новинку.

– Они отличаются от всех, в них живет то, что не поддается контролю, что способно управлять миллионами людей. Их последователей становится все больше и больше, эта энергия проникает в них все глубже и начинает вырываться изнутри, “заражая” людей вокруг, – говорится в описании к видео

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Напомним, недавно группа Время и Стекло получил награду Группа года M1 Music Awards 2018.

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