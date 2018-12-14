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Thirty Seconds to Mars снова едут в Киев

Популярная американская рок-группа Thirty Seconds to Mars приедет в Киев на фестиваль летом 2019.

Thirty Seconds to Mars выступят на UPark Festival 2019 17 июля.

Тур группы в поддержку альбома This Is War отмечен в Книге рекордов Гиннеса как самый продолжительный в истории.

Музыканты выпустили пять пластинок и получили около сотни различных музыкальных наград.

Их последний альбом America занял вторую ступеньку американского альбомного чарта Billboard 200.

Читайте: Джаред Лето сыграет Джокера – что известно о новом фильме

Опубліковано Thirty Seconds to Mars П'ятниця, 14 грудня 2018 р.

Напомним, как солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и Иван Дорн спели вместе на концерте в Киеве.

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