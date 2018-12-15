2018 год подходит к концу, а вместе с ним и обилие прекрасных сериалов, которые вышли на маленькие экраны. Факты ICTV составили рейтинг лучших сериалов, которые нельзя пропустить в 2018 году.

Метод Комински

В ноябре стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон комедийного сериала Метод Комински, который моментально стал популярным среди любителей юмора.

Сериал рассказывает об актере Сэнди Комински, который когда-то был успешным, а теперь работает в качестве актерского тренера в Голливуде.

Прекрасные персонажи, неповторимый юмор, звездные актеры – вот далеко не полный список того, что можно ожидать от Метода Комински. В первом сезоне всего восемь серий, которые длятся около получаса, благодаря чему сериал можно посмотреть за один раз.

Леденящие душу приключения Сабрины

Netflix не боится экспериментировать с сериалами и радовать зрителей необычными решениями. В 2018 году фанатов невероятно популярного сериала Stranger Things обделили, и самым близким его “заменителем” стали Леденящие душу приключения Сабрины.

Хотя все и помнят Сабрину по ее более комичным приключениям в конце 1990-х – начале 2000-х годов, Netflix решил кардинально все поменять. Теперь это мрачный мистический сериал, который показывает темную сторону жизни ведьм и варлоков.

История юной ведьмы, которая застряла между мирами иногда “грешит” слишком банальными для жанра сериями, но даже при этом ее смотришь на одном дыхании. Выход второго сезона уже назначен на апрель 2019 год.

Измененная копия (Altered Carbon)

В начале года сервис Netflix выпустил необычный сериал под названием Altered Carbon, действие которого происходит в 2384 году. В этом времени люди научились бороться со смертью, перенося свое сознание из одного тела в другое.

Сюжет рассказывает о наемном убийце Такеши Коваче, которого “воскресили” спустя 250 лет после смерти. Он – единственный выживший солдат восстания против мирового порядка. Теперь у него есть выбор: умереть навсегда или распутать убийство самого влиятельного человека в мире.

Сериал может похвалиться невероятной визуальной составляющей, которая в основном привычна для фильмов, а не для сериалов, пусть даже и таких качественных, как у Netflix. Хотя развязка детектива и не настолько интересная, как события до нее, сериал все же оставляет приятные впечатления.

Американцы

Особое внимание в 2018 году нужно уделить шестому сезону телесериала Американцы, события которого происходят в период холодной войны.

Сюжет рассказывает об агентах КГБ, которые выдают себя за американских граждан и проживают неподалеку от агента контрразведки ЦРУ. Шесть сезонов охватывают события от инаугурации президента США Рональда Рейгана в 1981 году и заканчиваются в 1987 году.

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Сезон 2018 года завершает сериал на очень высокой ноте, даже учитывая тот факт, что в нем всего 10 эпизодов, а не 13. Это действительно прекрасный сериал о шпионских играх, который нельзя пропустить.

Кастлвания

Фанаты видеоигр наконец-то получили достойную адаптацию в виде второго сезона Кастлвании. Хотя его по праву можно считать второй частью первого сезона, ведь тот составлял всего четыре серии. Сейчас два сезона насчитывают 12 серий.

Сериал рассказывает об охотнике на вампиров Треворе Бельмонте и его противостоянии с графом Дракулой, который решил истребить человечество после того, как религиозные фанатики сожгли его жену.

Невероятная анимация, захватывающий сюжет, прекрасные персонажи и гениальная постановка сражений точно не оставят вас равнодушными. Сериал рекомендуется к просмотру, даже если вам чужды видеоигры или анимация.

Конь БоДжек

Продолжение популярного сериала Конь БоДжек в этом году по праву занимает место одного из самых популярных сезонов. В этот раз зрители смогли еще больше углубиться в депрессию, которая вечно преследует героев сериала.

Он рассказывает о ранее популярном голливудском актере Коне БоДжеке, который в большинстве своем отошел от дел, но все еще помнит о славе, которую ему принес старый сериал.

Конь БоДжек не боится высмеивать популярные тропы шоу-бизнеса, но при этом охватывает достаточно серьезные и депрессивные темы, знакомые большинству людей. А пятый сезон перешел все границы, которые ранее даже не могли представить фанаты сериала. Каждый год Netflix радует новым сезоном Коня БоДжека и 2019 год не станет исключением.

Атланта

Недооцененный многими сериал Атланта, созданный Дональдом Гловером, является смесью комедии и драмы, в мир которой желательно окунуться. Она затрагивает проблемы, которые существуют в мире шоу-бизнеса, но придает им комический тон.

Сериал рассказывает о двоюродных братьях, которые пытаются стать большой частью рэпа в городе Атланта. В основном же он сосредоточен на Эрне, который не только пытается помочь своему двоюродному брату, но и стать лучше в глазах своей бывшей девушки.

Антанта уже получила множество наград и спустя несколько месяцев после выхода второго сезона дали зеленый свет продолжению. Даже тем, кто не знаком с культурой рэперов, стоит посмотреть этот сериал ради его неповторимого юмора.

К слову, Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров, которые снимаются в телесериалах.

Видео: Netflix, TV Promos