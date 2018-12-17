Самые интересные клипы 2018 в украинском YouTube по версии редакции сайта Факты ICTV.

Клипы украинских исполнителей уже давно вышли на новый уровень и во многом могут создать достойную конкуренцию западным музыкантам.

К тому же, те же заграничные звезды сами приглашают наших режиссеров для создания интересных клипов.

Факты ICTV субъективно собрали 11 самых интересных украинских клипов в YouTube за 2018 год.

Какие-то нам понравились общей картинкой и съемкой, какие-то смысловой нагрузкой, а некоторые и вовсе – за странность и смелость.

Друга ріка – Дощ/Хай вмиє нас

Отличный клип от группы Друга ріка.

В первую очередь ролик попал в наш список из-за идеального грима Валерия Харчишина.

Во-вторых, нам понравилась общая картинка клипа и идея. Посмотрите.

Клип вышел совсем недавно – 30 ноября.

The Hardkiss – Мелодія

Это было что-то новое и свежее.

Оригинальные планы, приятные оттенки и исторический стиль, в который лихо вплели тему Космоса.

Этот клип определенно должен быть в нашем списке.

Вышел 19 апреля.

Maruv & Boosin – Drunk Groove

В клипе нет графики или красивых пейзажей.

Да и снят он как будто в заброшенном ангаре.

Однако ролик смелый и оригинальный.

К тому же, многие не сразу поняли, что это клип харьковчанки, а не дерзкой иностранной звезды.

Клип вышел 2 марта.

Onuka – Strum

За показ действительности, на которую все пытаются закрывать глаза.

Да и снят клип красиво.

К слову, все средства от монетизации отчисляются организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.

Вышел клип 24 сентября.

Jamala – Крила

За истории, за боль и жизнь.

Самой Джамалы, кстати, в клипе не будет.

Вышел ролик 11 сентября.

Kishe – Бачу промені

За Карпаты, свободу и съемку.

Клип показывает, что нужно видеть лучи даже в самой безвыходной ситуации и идти к своей цели.

Вышел 30 октября.

Duda ft. Vera Kekelia – Тобі

Очень душевный клип.

За реальную страсть, красивую природу и актерскую игру музыкантов.

Вышел 26 ноября.

Океан Ельзи – Без тебе

За 13 пар близнецов и красивые места США.

Кстати, эту песню Святослав Вакарчук посвятил своей жене Ляле Фонаревой.

Вышел клип 29 марта.

Monatik & Надя Дорофеева – Глубоко

За интересную локацию, странные костюмы и яркие цвета.

Клип вышел 19 июля.

Loboda – SuperSTAR

Как не крути, но Светлана Лобода делает всегда интересные клипы, как фильмы.

Этот не исключение. Хочется смотреть.

Вышел 6 августа.

Друга Ріка – Секрет

В конец мы поставили самый грустный клип в нашей подборке.

Это личная история Валерия Харчишина.

Клип и песня о состоянии человека, когда он готов на все, только бы помочь близким.

Видео снимали на берегу Черного моря.

Ролик вышел 24 апреля.

Напомним, как Майли Сайрус тайно сняла клип в Киеве.