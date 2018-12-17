Самые интересные клипы 2018 в украинском YouTube по версии редакции сайта Факты ICTV.
Клипы украинских исполнителей уже давно вышли на новый уровень и во многом могут создать достойную конкуренцию западным музыкантам.
К тому же, те же заграничные звезды сами приглашают наших режиссеров для создания интересных клипов.
Факты ICTV субъективно собрали 11 самых интересных украинских клипов в YouTube за 2018 год.
Какие-то нам понравились общей картинкой и съемкой, какие-то смысловой нагрузкой, а некоторые и вовсе – за странность и смелость.
Друга ріка – Дощ/Хай вмиє нас
Отличный клип от группы Друга ріка.
В первую очередь ролик попал в наш список из-за идеального грима Валерия Харчишина.
Во-вторых, нам понравилась общая картинка клипа и идея. Посмотрите.
Клип вышел совсем недавно – 30 ноября.
The Hardkiss – Мелодія
Это было что-то новое и свежее.
Оригинальные планы, приятные оттенки и исторический стиль, в который лихо вплели тему Космоса.
Этот клип определенно должен быть в нашем списке.
Вышел 19 апреля.
Maruv & Boosin – Drunk Groove
В клипе нет графики или красивых пейзажей.
Да и снят он как будто в заброшенном ангаре.
Однако ролик смелый и оригинальный.
К тому же, многие не сразу поняли, что это клип харьковчанки, а не дерзкой иностранной звезды.
Клип вышел 2 марта.
Onuka – Strum
За показ действительности, на которую все пытаются закрывать глаза.
Да и снят клип красиво.
К слову, все средства от монетизации отчисляются организации, которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.
Вышел клип 24 сентября.
Jamala – Крила
За истории, за боль и жизнь.
Самой Джамалы, кстати, в клипе не будет.
Вышел ролик 11 сентября.
Kishe – Бачу промені
За Карпаты, свободу и съемку.
Клип показывает, что нужно видеть лучи даже в самой безвыходной ситуации и идти к своей цели.
Вышел 30 октября.
Duda ft. Vera Kekelia – Тобі
Очень душевный клип.
За реальную страсть, красивую природу и актерскую игру музыкантов.
Вышел 26 ноября.
Океан Ельзи – Без тебе
За 13 пар близнецов и красивые места США.
Кстати, эту песню Святослав Вакарчук посвятил своей жене Ляле Фонаревой.
Вышел клип 29 марта.
Monatik & Надя Дорофеева – Глубоко
За интересную локацию, странные костюмы и яркие цвета.
Клип вышел 19 июля.
Loboda – SuperSTAR
Как не крути, но Светлана Лобода делает всегда интересные клипы, как фильмы.
Этот не исключение. Хочется смотреть.
Вышел 6 августа.
Друга Ріка – Секрет
В конец мы поставили самый грустный клип в нашей подборке.
Это личная история Валерия Харчишина.
Клип и песня о состоянии человека, когда он готов на все, только бы помочь близким.
Видео снимали на берегу Черного моря.
Ролик вышел 24 апреля.Читайте: Песня про лицо - Время и Стекло выпустили новый клип Американский певец снял клип в Киеве Сила высоты: Тина Кароль обнажилась в новом клипе
Напомним, как Майли Сайрус тайно сняла клип в Киеве.