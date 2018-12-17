Премию Европейской киноакадемии European Film Awards в категории лучшая европейская комедия получил фильм Смерть Сталина.
В Севилье (Испания) состоялась церемония награждения премии Европейской киноакадемии European Film Awards. Лучшей комедией года стал фильм Смерть Сталина, сообщается на сайте премии.
Лучшим европейским фильмом назвали польскую ленту Холодная война, режиссером которой является Павел Павликовский.
Дебютировал фильм на Каннском кинофестивале, где Павликовского назвали лучшим режиссером.
Лучшим анимационным фильмом по версии European Film Awards стал Another day of Life.
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К слову, в этого году церемония награждения Оскара может состояться без ведущих.
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