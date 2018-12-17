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С откровенными сценами и поцелуями: Лобода поделилась кадрами нового клипа

Известная певица Светлана Лобода опубликовала тизер нового клипа на композицию Instadrama.

Тизер появился на официальной странице Светланы Лободы в Instagram.

На видео кадры клипа на песню Instadrama.

Читайте: Самые интересные украинские клипы 2018 в YouTube

В ролике певица появляется в образе жгучей брюнетки. Также Светлана страстно целуется с незнакомцем.

Кроме того, в тизере появляются кадры начала пластической операции.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская группа Время и Стекло выпустила клип на зажигательный трек Песня про лицо.

Фото: lobodaofficial

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