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Фильм Донбасс выбыл из борьбы за Оскар 2019

Украинская картина Донбасс режиссера Сергея Лозницы не попала в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за Оскар 2019 в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Список из девяти претендентов на Оскар в этой номинации опубликован на сайте Американской киноакадемии.

Список фильмом, которые претендуют на Оскар:

  1. Магазинные воришки (Япония);
  2. Айка (Казахстан);
  3. Капернаум (Ливан);
  4. Рим (Мексика);
  5. Холодная война (Польша);
  6. Пылающий (Южная Корея);
  7. Птицы прохода (Колумбия);
  8. Виновный (Дания);
  9. Никогда не отводи взгляд (Германия).

Окончательный список номинантов будет оглашен 22 января 2019 года, вручение Оскара – 24 февраля.

Читайте: Долгожители в кино: фильмы, получившие Оскар

Ранее Сергей Лозница в эксклюзивном интервью Фактам ICTVрассказал о своем фильме Донбасс.

Фото: Український Оскарівський Комітет

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