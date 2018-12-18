Украинская картина Донбасс режиссера Сергея Лозницы не попала в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за Оскар 2019 в номинации Лучший фильм на иностранном языке.

Список из девяти претендентов на Оскар в этой номинации опубликован на сайте Американской киноакадемии.

Список фильмом, которые претендуют на Оскар:

Магазинные воришки (Япония); Айка (Казахстан); Капернаум (Ливан); Рим (Мексика); Холодная война (Польша); Пылающий (Южная Корея); Птицы прохода (Колумбия); Виновный (Дания); Никогда не отводи взгляд (Германия).

Окончательный список номинантов будет оглашен 22 января 2019 года, вручение Оскара – 24 февраля.

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Ранее Сергей Лозница в эксклюзивном интервью Фактам ICTVрассказал о своем фильме Донбасс.

Фото: Український Оскарівський Комітет