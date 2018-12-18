Украинская картина Донбасс режиссера Сергея Лозницы не попала в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за Оскар 2019 в номинации Лучший фильм на иностранном языке.
Список из девяти претендентов на Оскар в этой номинации опубликован на сайте Американской киноакадемии.
Список фильмом, которые претендуют на Оскар:
- Магазинные воришки (Япония);
- Айка (Казахстан);
- Капернаум (Ливан);
- Рим (Мексика);
- Холодная война (Польша);
- Пылающий (Южная Корея);
- Птицы прохода (Колумбия);
- Виновный (Дания);
- Никогда не отводи взгляд (Германия).
Окончательный список номинантов будет оглашен 22 января 2019 года, вручение Оскара – 24 февраля.
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Ранее Сергей Лозница в эксклюзивном интервью Фактам ICTVрассказал о своем фильме Донбасс.
Фото: Український Оскарівський Комітет