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Коханці – The Hardkiss презентовали новый клип

Украинская группа The Hardkiss презентовала новый видеоклип на песню Коханці из альбома Залізна ластівка.

Клип на песню Коханці The Hardkiss появился на Youtube-канале группы 18 декабря.

Коханці – одна из самых масштабных работ группы. Ради видео музыканты построили в съемочном павильоне целый город.

По словам Юлии Саниной, картинка получилась довольно кинематографической, в клип заложили много символики.

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Режиссерами видео стали гитарист группы The Hardkiss Вал Бебко, а также Инна Грабарь. Кроме того, музыканты сотрудничали с оператором Ярославом Пилунским, известным по работе над фильмами Братья. Последняя исповедь, Вавилон’13 и Вий.

Напомним, песня Коханці вошла в третий студийный альбом The Hardkiss Залізна ластівка, премьера которого состоялась 19 сентября 2018 года.

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