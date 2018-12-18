Украинская певица Светлана Лобода презентовала новый тизер клипа на песню Instadrama.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
– Что скажете ? Ждете так же как жду его я? – написала она под своим постом.
Таким образом Светлана Лобода намекнула на скорый выход клипа на песню Instadrama.
На виде склейка самых ярких моментов клипа: аварии, поцелуя, выхода певицы в красном платье. Самым кричащим моментом тизера, конечно, стал страстный поцелуй Лободы с неизвестным мужчиной.
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К слову, Instagram показал 10 самых популярных звезд за 2018 год.
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