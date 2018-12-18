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Лобода показала новый тизер клипа на песню Instadrama

Украинская певица Светлана Лобода презентовала новый тизер клипа на песню Instadrama.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

– Что скажете ? Ждете так же как жду его я? – написала она под своим постом.

Таким образом Светлана Лобода намекнула на скорый выход клипа на песню Instadrama.

На виде склейка самых ярких моментов клипа: аварии, поцелуя, выхода певицы в красном платье. Самым кричащим моментом тизера, конечно, стал страстный поцелуй Лободы с неизвестным мужчиной.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Читайте: Мотоциклы и поцелуи. Лобода презентовала откровенный клип SuperSTAR (18+)

К слову, Instagram показал 10 самых популярных звезд за 2018 год.

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