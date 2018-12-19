Известная румынская певица Анка Поп погибла в ДТП. Факты ICTV подготовили краткую биографию артистки и ее лучшие композиции.

Сегодня, 19 декабря, стало известно о гибели известной румынской певицы Анки Поп.

Факты ICTV подготовили краткую биографию исполнительницы и ее лучшие песни.

Биография

Анка Поп родилась в Румынии. Когда ей исполнилось 3 года, в 1987 году семья решила эмигрировать в Канаду.

Позже артистка таки вернулась обратно в Румынию.

Ее карьера началась в 2004 году. С тех пор Анка Поп выпустила три диска.

Дебютный альбом певицы вышел в 2012 году. Над ним работал известный композитор Горан Брегович.

Под своим настоящим именем исполнительница выпустила альбом только в 2017 году.

В 2014 году певица призналась в бисексуальности.

Фото

















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Песни

Самой известной песней Анки Поп является композиция Free Love. Она набрала больше всего прослушиваний в Японии.

Еще одной известной композицией является дуэт певицы с композитором Гораном Бреговичем.

В 2017 году мир увидел еще один клип Анки Поп на песню Ring Around.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, при каких обстоятельствах погибла Анка Поп.

Фото: Anca Pop/Instagram