Известная румынская певица Анка Поп погибла в ДТП. Факты ICTV подготовили краткую биографию артистки и ее лучшие композиции.
Сегодня, 19 декабря, стало известно о гибели известной румынской певицы Анки Поп.
Факты ICTV подготовили краткую биографию исполнительницы и ее лучшие песни.
Биография
Анка Поп родилась в Румынии. Когда ей исполнилось 3 года, в 1987 году семья решила эмигрировать в Канаду.
Позже артистка таки вернулась обратно в Румынию.
Ее карьера началась в 2004 году. С тех пор Анка Поп выпустила три диска.
Дебютный альбом певицы вышел в 2012 году. Над ним работал известный композитор Горан Брегович.
Под своим настоящим именем исполнительница выпустила альбом только в 2017 году.
В 2014 году певица призналась в бисексуальности.
Фото
Песни
Самой известной песней Анки Поп является композиция Free Love. Она набрала больше всего прослушиваний в Японии.
Еще одной известной композицией является дуэт певицы с композитором Гораном Бреговичем.
В 2017 году мир увидел еще один клип Анки Поп на песню Ring Around.
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К слову, ранее Факты ICTV писали, при каких обстоятельствах погибла Анка Поп.
Фото: Anca Pop/Instagram