Телеканал ICTV представил праздничный ролик специально к наступающему Новому году и Рождеству.

В праздничном проморолике 12 топ-лиц ICTV собрались вместе, чтобы поздравить зрителей с зимними праздниками и зажечь рождественскую звезду над всей Украиной.

– Все началось с известного хита, который звучит на рождественских ярмарках по всему миру. Это песня с украинскими корнями Щедрик, именно она вдохновила нас на праздничное настроение, – рассказал руководитель Департамента промо и дизайна ICTV Леонид Веселков.

ICTV сделал уникальную адаптацию щедривки с собственным текстом.

Так, героями новогоднего ролика стали Константин Стогний, Елена Фроляк, Оксана Соколова, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Виктория Сеник, Вадим Карпьяк, Андрей Ковальский, Александра Николаенко, Сергей Кудимов.

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Каждый из них появился в видео в волшебном образе звезды.

























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