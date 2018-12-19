PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно / Чудеса поруч! Чарівний новорічний ролик від ICTV/

Чудеса рядом! Волшебный новогодний ролик от ICTV

Телеканал ICTV представил праздничный ролик специально к наступающему Новому году и Рождеству.

В праздничном проморолике 12 топ-лиц ICTV собрались вместе, чтобы поздравить зрителей с зимними праздниками и зажечь рождественскую звезду над всей Украиной.

– Все началось с известного хита, который звучит на рождественских ярмарках по всему миру. Это песня с украинскими корнями Щедрик, именно она вдохновила нас на праздничное настроение, – рассказал руководитель Департамента промо и дизайна ICTV Леонид Веселков.

ICTV сделал уникальную адаптацию щедривки с собственным текстом.

Так, героями новогоднего ролика стали Константин Стогний, Елена Фроляк, Оксана Соколова, Оксана Гутцайт, Инна Шевченко, Юлия Зорий, Виктория Сеник, Вадим Карпьяк, Андрей Ковальский, Александра Николаенко, Сергей Кудимов.

Читайте: В два клика: как прислать свою новость на Факты ICTV

Каждый из них появился в видео в волшебном образе звезды.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Чудеса рядом! Волшебный новогодний ролик от ICTV / 6 фотографий

Напомним, в новогоднюю ночь ICTV покажет специальные выпуски сериала Пес.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

С фейерверками и уникальными гирляндами: в Киеве засияла главная елка страны
Меню на Новый год 2019: рецепты для праздничного стола
Не носки и не парфюм: что подарить автомобилисту на Новый год 2019
Открытие главной елки Украины: где и как перекроют центр Киева
Никаких елок и Санты Клауса: в китайском городе запретили Рождество
Какими были главные новогодние елки Украины последние 11 лет
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты с фото и видео
Что готовят на католическое Рождество 2018: традиционные блюда
Загружается…
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка