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Хеллбой: Возрождение кровавой королевы – трейлер фильма с Йовович

Появился трейлер фильма Хеллбой: Возрождение кровавой королевы, где Милла Йовович играет злую героиню.

Хеллбой: Возрождение кровавой королевы – это продолжение серий фильмов-фэнтези режиссера Нила Маршалла, которые сняты на основе комикса Миньола.

Демонического детектива Хеллбоя играет Дэвид Харбор, а главную злодейку – Милла Йовович.

Премьера фильма состоится 12 апреля 2019 года.

За пару часов трейлер собрал 160 тыс. просмотров.

Читайте: Эра жутких монстров – трейлер фильма Годзилла

Редакции сайта Факты ICTV понравился официальный трейлер фильма Хеллбой, а вам?

Напомним, ранее Marvel показала новый трейлер Мстителей 4.

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