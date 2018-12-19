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Названы самые ожидаемые фильмы 2019 года

Самым ожидаемым фильмом 2019 года назвали ленту Капитан Марвел.

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов в 2019 году. На первом месте находится супергеройская лента Капитан Марвел.

Также большой популярностью пользуются Мстители: Финал и Люди Икс: Темный Феникс.

Сильно ждут зрители и продолжения фильма ужасов Оно 2, адаптацию сказки Алладин, перезапуск серии Хеллбой.

Кроме того, на радарах большинства находятся новый фильм о легендарном суперзлодее Джокер и лента М. Найта Шьямалана Стекло.

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К слову, фильм Отдаленный лай собак, который рассказывает о событиях на Донбассе, вошел в шорт-лист Оскара 2019.

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