Самым ожидаемым фильмом 2019 года назвали ленту Капитан Марвел.
Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов в 2019 году. На первом месте находится супергеройская лента Капитан Марвел.
Также большой популярностью пользуются Мстители: Финал и Люди Икс: Темный Феникс.
Сильно ждут зрители и продолжения фильма ужасов Оно 2, адаптацию сказки Алладин, перезапуск серии Хеллбой.
Кроме того, на радарах большинства находятся новый фильм о легендарном суперзлодее Джокер и лента М. Найта Шьямалана Стекло.
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К слову, фильм Отдаленный лай собак, который рассказывает о событиях на Донбассе, вошел в шорт-лист Оскара 2019.
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