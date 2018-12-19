Самым ожидаемым фильмом 2019 года назвали ленту Капитан Марвел.

Киноресурс IMDb опубликовал список самых ожидаемых фильмов в 2019 году. На первом месте находится супергеройская лента Капитан Марвел.

Также большой популярностью пользуются Мстители: Финал и Люди Икс: Темный Феникс.

Сильно ждут зрители и продолжения фильма ужасов Оно 2, адаптацию сказки Алладин, перезапуск серии Хеллбой.

Кроме того, на радарах большинства находятся новый фильм о легендарном суперзлодее Джокер и лента М. Найта Шьямалана Стекло.

Читайте: Уилл Смит стал Джином в новом фильме Аладдин

К слову, фильм Отдаленный лай собак, который рассказывает о событиях на Донбассе, вошел в шорт-лист Оскара 2019.