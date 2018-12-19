Секс и ничего личного выходит на украинские экраны 20 декабря. Факты ICTV уже посмотрели фильм и дают свою рецензию.

За красивый стриптиз, за шутки Притулы, за простоту, за уроки куннилингуса, за атмосферу – несколько причин, почему стоит сходить на украинский фильм Секс и ничего личного.

Об остальных плюсах и минусах комедии расписала подробнее.

Режиссер и сценарий

Сразу отмечу, что это франшиза канадского фильма 2012 года, а не просто плагиат, как многие начали писать в сети.

Оригинал мне тоже понравился, но он совершенно другой, несмотря на то, что сюжет практически тот же.

Фильм переделали на украинский лад, именно поэтому он хорошо зашел.

Вписался в картину наш сказочный Львов и чешская Прага.

Съемки городов были действительно красивыми и давали даже свою новогоднюю атмосферу.

Режиссером комедии Секс и ничего личного стала 24-летняя Ольга Ряшина.

– Получилась эротическая и драйвовая комедия о том, о чем нельзя молчать, – отметила режиссер.

Хотя я бы, откровенно говоря, добавила больше секса и драйва.

Сценарий к фильму разрабатывали около 8 месяцев.

Его писал Сергей Притула с Вар’яти-шоу, поэтому юмор был хороший.

Его не было сильно много, но выстреливал в нужный момент.

Кстати, неожиданным сюрпризом был Андрей Данилко, который появился в фильме. Зал не просто начал смеяться, но даже захлопал.

Роль, которую исполняет Андрей Данилко, изначально задумывалась режиссером под него. Но вот образ и все, что зритель увидит на экране, придумал сам Андрей.

(Здесь должно было быть фото этого момента, но нет. Посмотрите сами.)

Что меня очень смутило – это то, как легко все получалось у героев. Понимаешь, что в жизни такого не будет, поэтому порой фильм напоминал комедийную новогоднюю сказку.

И еще не понравилось, что не было конкретного разделения времени, что сбивало некоторые события в один день.

Актеры

Я не представляла Романа Луцкого, который недавно сыграл богатыря Олешко в Сторожевой заставе, в роли скромного бухгалтера.

Однако он хорошо влился в роль, особенно, когда начал раскрепощаться по сюжету.

Но мне не понравилась начальная сцена с его возлюбленной. Вышло очень примитивно в плане игры. Люди не ссорятся такими фразами и жестикуляциями.

Так что первая реакция была: “Эм…серьезно?”.

Сергей Притула отыграл здорово. Ничего нового в его роли не было, потому что мы уже привыкли видеть его в разных шуточных амплуа.

Отмечу очень красивый приватный танец Анжелики Николаевой (финалистка шоу Танцуют все – 5, хотя ее было сложно узнать).

Вышло интересно и не пОшло. К тому же, стоит отметить идеальную фигуру девушки. Хорошо подошла для этой роли и хорошо отыграла.

В общем

Меня купили цвета, в которых снят фильм, песни Один в Каное и поднятая тема криптовалют.

К тому же, то, как Притула учит находить эрогенные зоны, нужно точно смотреть на большом экране.

Это не идеальный фильм, да и не оригинальный сценарий, но он поднимет вам настроение и повеет праздничной атмосферой.

Сюжет: 7/10

Режиссура: 8/10

Игра актеров: 8/10

Атмосфера: 9/10

Общая оценка Фактов ICTV: 8/10

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Валерия Малицкая

Фото: Планета кіно

Видео: UFD Independent Films