Секс и ничего личного выходит на украинские экраны 20 декабря. Факты ICTV уже посмотрели фильм и дают свою рецензию.
За красивый стриптиз, за шутки Притулы, за простоту, за уроки куннилингуса, за атмосферу – несколько причин, почему стоит сходить на украинский фильм Секс и ничего личного.
Об остальных плюсах и минусах комедии расписала подробнее.
Режиссер и сценарий
Сразу отмечу, что это франшиза канадского фильма 2012 года, а не просто плагиат, как многие начали писать в сети.
Оригинал мне тоже понравился, но он совершенно другой, несмотря на то, что сюжет практически тот же.
Фильм переделали на украинский лад, именно поэтому он хорошо зашел.
Вписался в картину наш сказочный Львов и чешская Прага.
Съемки городов были действительно красивыми и давали даже свою новогоднюю атмосферу.
Режиссером комедии Секс и ничего личного стала 24-летняя Ольга Ряшина.
– Получилась эротическая и драйвовая комедия о том, о чем нельзя молчать, – отметила режиссер.
Хотя я бы, откровенно говоря, добавила больше секса и драйва.
Сценарий к фильму разрабатывали около 8 месяцев.
Его писал Сергей Притула с Вар’яти-шоу, поэтому юмор был хороший.Читайте: Рецензия на фильм Аквамен: подводный мир, война и сексуальные актеры
Его не было сильно много, но выстреливал в нужный момент.
Кстати, неожиданным сюрпризом был Андрей Данилко, который появился в фильме. Зал не просто начал смеяться, но даже захлопал.
Роль, которую исполняет Андрей Данилко, изначально задумывалась режиссером под него. Но вот образ и все, что зритель увидит на экране, придумал сам Андрей.
(Здесь должно было быть фото этого момента, но нет. Посмотрите сами.)
Что меня очень смутило – это то, как легко все получалось у героев. Понимаешь, что в жизни такого не будет, поэтому порой фильм напоминал комедийную новогоднюю сказку.
И еще не понравилось, что не было конкретного разделения времени, что сбивало некоторые события в один день.
Актеры
Я не представляла Романа Луцкого, который недавно сыграл богатыря Олешко в Сторожевой заставе, в роли скромного бухгалтера.
Однако он хорошо влился в роль, особенно, когда начал раскрепощаться по сюжету.
Но мне не понравилась начальная сцена с его возлюбленной. Вышло очень примитивно в плане игры. Люди не ссорятся такими фразами и жестикуляциями.
Так что первая реакция была: “Эм…серьезно?”.
Сергей Притула отыграл здорово. Ничего нового в его роли не было, потому что мы уже привыкли видеть его в разных шуточных амплуа.
Отмечу очень красивый приватный танец Анжелики Николаевой (финалистка шоу Танцуют все – 5, хотя ее было сложно узнать).
Вышло интересно и не пОшло. К тому же, стоит отметить идеальную фигуру девушки. Хорошо подошла для этой роли и хорошо отыграла.
В общем
Меня купили цвета, в которых снят фильм, песни Один в Каное и поднятая тема криптовалют.
К тому же, то, как Притула учит находить эрогенные зоны, нужно точно смотреть на большом экране.
Это не идеальный фильм, да и не оригинальный сценарий, но он поднимет вам настроение и повеет праздничной атмосферой.
Сюжет: 7/10
Режиссура: 8/10
Игра актеров: 8/10
Атмосфера: 9/10
Общая оценка Фактов ICTV: 8/10
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Валерия Малицкая
Фото: Планета кіно
Видео: UFD Independent Films