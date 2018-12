Аладдин выйдет в мировой прокат 23 мая 2019 года.

Всем было сложно представить режиссером этой работы Гая Ричи, поскольку это человек, который ассоциируется с жесткими фильмами Карты, деньги, два ствола, Большой куш, Револьвер, Меч короля Артура, Рок-н-рольщик и Шерлок Холмс.

Да, в этот список сложно вставить сказку. Однако сам режиссер отмечает, что с удовольствие сразу взялся за эту работу, потому что у него самого 5 детей, и это крутой опыт.

Так, это получится не простая экранизация, кисть мастера все равно будет видно.

Кстати, открыли тайную занавесу, что в роли Джина выступает Уилл Смит. Вот вы представляли актера в таком амплуа? Наша редакция — точно нет =)

Посмотрим, что из этого выйдет.

We can show you the world… of Disney’s live-action #Aladdin! Get a shining, shimmering, splendid first look at the reimagined classic in our magical First Look issue: https://t.co/Kwkcdfen5v pic.twitter.com/7NbyiRRcLH

— Entertainment Weekly (@EW) 19 декабря 2018 г.