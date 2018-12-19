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Уилл Смит стал Джином в новом фильме Аладдин

Появились первые кадры с фильма Аладдин, который является достаточно необычной экранизацией известного диснеевского мультфильма.

Аладдин выйдет в мировой прокат 23 мая 2019 года.

Всем было сложно представить режиссером этой работы Гая Ричи, поскольку это человек, который ассоциируется с жесткими фильмами Карты, деньги, два ствола, Большой куш, Револьвер, Меч короля Артура, Рок-н-рольщик и Шерлок Холмс.

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Да, в этот список сложно вставить сказку. Однако сам режиссер отмечает, что с удовольствие сразу взялся за эту работу, потому что у него самого 5 детей, и это крутой опыт.

Так, это получится не простая экранизация, кисть мастера все равно будет видно.

Кстати, открыли тайную занавесу, что в роли Джина выступает Уилл Смит. Вот вы представляли актера в таком амплуа? Наша редакция — точно нет =)

Посмотрим, что из этого выйдет.

Напомним, ранее мы давали первый трейлер Аладдина.

Фото и видео: Entertainment

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