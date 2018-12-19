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Упала на машине в Дунай. В Румынии погибла известная певица

Поп-певица Анка Поп погибла в ДТП в Румынии.

34-летняя поп-певица Анка Поп погибла в ДТП в Румынии.

Об этом сообщает Independent.

Анка Поп не справилась с управлением и ее автомобиль упал в Дунай.

Читайте: Умерла оперная певица Диана Петриненко

Артистку нашли дайверы, после того, как ее сестра сообщила об исчезновении.

К слову, одной из самых известных композиций исполнительницы была Free Love.

Ранее Факты ICTV писали о смерти известной украинской актрисы Юлии Волчковой.

Фото: Anca Pop/Instagram

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