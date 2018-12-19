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Вместо бюстгальтера две ленты: Лобода примеряет “голый” топ

Украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов очередным откровенным нарядом.

Светлана Лобода опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Судя по всему, певица готовит свой очередной сценический костюм.

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Пользователей сети удивило то, как верхняя часть комбинезона держится на теле.

На самом деле, топ так хорошо сидит из-за прозрачной сеточки без рукавов.

Некоторым фанатам понравился новый образ звезды, а некоторых – смутил.

Другие же отмечают идеальную фигуру исполнительницы, которая полгода назад родила второго ребенка.

Всего за час пост собрал 70 тыс. лайков.

 

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че будет?

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Напомним, вчера Светлана Лобода показала тизер клипа Instadrama.

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