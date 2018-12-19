Украинская певица Светлана Лобода порадовала фанатов очередным откровенным нарядом.

Светлана Лобода опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

Судя по всему, певица готовит свой очередной сценический костюм.

Пользователей сети удивило то, как верхняя часть комбинезона держится на теле.

На самом деле, топ так хорошо сидит из-за прозрачной сеточки без рукавов.

Некоторым фанатам понравился новый образ звезды, а некоторых – смутил.

Другие же отмечают идеальную фигуру исполнительницы, которая полгода назад родила второго ребенка.

Всего за час пост собрал 70 тыс. лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram че будет? Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 19 Дек 2018 в 9:30 PST

Напомним, вчера Светлана Лобода показала тизер клипа Instadrama.