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Факти / Шоу-бізнес / Музика / Монстр, автомат, казино - новий кліп Золото від гурту Ленінград/

Монстр, автомат, казино – новый клип Золото от группы Ленинград

Группа Ленинград представила клип на новую песню Золото.

Ленинград показали новый клип на песню Золото, где главная героиня очень любит драгоценный метал и превращается в монстра, чтобы его получить.

Читайте: Слишком милый: группа Ленинград выпустила новый клип

Так, девушка грабит посетителей казино, отрывает руку Сергею Шнурову и съедает золотой автомат.

Странное зрелище, но клип уже собрал больше 100 тыс. просмотров.

Ленинград – Золото: смотреть

Напомним, Лобода показала новый тизер клипа Instadrama.

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