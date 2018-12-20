Компания Sony опубликовала первый трейлер фильма Люди в черном, который станет перезапуском популярной серии.
Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала в Youtube первый трейлер перезапуска популярной серии фильмов Люди в черном.
Привычных агентов Джея и Кея заменят новые персонажи – агенты Эм (Тесса Томпсон) и Эйч (Крис Хемсворт).
В этом приключении Люди в черном попытаются найти “крота”, который проник в их организацию.
Среди известных актеров также можно увидеть Лиама Нисона.
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Выход фильма в кинотеатрах запланирован на лето 2019 года.
К слову, также появился трейлер фильма Хеллбой: Возрождение кровавой королевы, где одну из ролей исполняет Мила Йовович.
Видео: Sony Pictures Entertainment
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