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Звездный состав и знакомые персонажи: первый трейлер Людей в черном

Компания Sony опубликовала первый трейлер фильма Люди в черном, который станет перезапуском популярной серии.

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала в Youtube первый трейлер перезапуска популярной серии фильмов Люди в черном.

Привычных агентов Джея и Кея заменят новые персонажи – агенты Эм (Тесса Томпсон) и Эйч (Крис Хемсворт).

В этом приключении Люди в черном попытаются найти “крота”, который проник в их организацию.

Среди известных актеров также можно увидеть Лиама Нисона.

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Выход фильма в кинотеатрах запланирован на лето 2019 года.

К слову, также появился трейлер фильма Хеллбой: Возрождение кровавой королевы, где одну из ролей исполняет Мила Йовович.

Видео: Sony Pictures Entertainment

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