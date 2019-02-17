Выступление KAZKA на национальном отборе на Евровидение 2019 вызвало негативную реакцию пользователей сети, однако судьи отметили, что группа очень выросла за последний год. Факты ICTV решили сравнить выступления KAZKA в 2018 и 2019 годах.

Выступление группы KAZKA на нацотборе на Евровидение 2019 разочаровало слушателей, а невероятное количество гневных комментариев и дизлайков под видео тому доказательство.

















А что вы хотели? Сравнение выступлений KAZKA на нацотборах на Евровидение 2018 и 2019 / 4 фотографии

Однако судьи наоборот поддержали группу. В итоге от жюри KAZKA получила 7 баллов, а от зрителей только 5, несмотря на большую популярность по сравнению с другими конкурсантами.

Некоторые из пользователей связывает плохую реакцию на выступление с последними скандалами, в которые попал группа. Например, когда блогеры начали жаловаться, что их видео с обзорами на песню Apart начали блокировать.

Многие пользователи стали на сторону блогеров и обвинили группу в блокировании свободы слова.

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Больше всего вопросов у украинцев вызвал вокал солистки KAZKA и ее умение петь вживую. Судьи в этом плане также поддержали участника национального отбора. Джамала отметила, что группа очень выросла за последний год.

– В прошлом году я вам говорил, что вы еще зеленые – это правда. У вас есть свое лицо, а в песне своя аура, это реально было хорошо, – заявил Андрей Данилко.

Евгений Филатов добавил, что песня Apart слабее главного хита группы Плакала.

В 2018 году группа KAZKA уже участвовал в нацотборе на Евровидение с песней Диво.

Тогда Андрей Данилко говорил, что группе рано ехать на международный конкурс.

– Не кажется ли вам, что Саша не попадала в ноты, – спросил ведущий Сергей Притула.

Однако ответа от Данилко не было. Вокалистка группы потом рассказала, что первые 10 секунд она себя не слышала.

Однако Евгения Филатова такое оправдание не устроило. Он отметил, что артист должен быть готов к различным ситуациям.

В прошлом году KAZKA получила от судей всего 4 балла из 9 возможных и 5 от зрителей. С такими оценками группе не удалось попасть в финал.

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