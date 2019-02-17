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Поплакала и стоп! Реакция на выступление KAZKA на нацотборе

Выступление группы KAZKA на нацотборе на Евровидение 2019 разочаровало многих поклонников.

Поплакала и стоп! Реакция на выступление KAZKA на нацотборе

Выступление группы KAZKA на нацотборе на Евровидение 2019 многим украинским пришлось по душе.

Хотя судьи коллектив оценили довольно высоко – в 7 баллов.

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Пользователи о своих впечатлениях от выступления сразу начали писать в комментариях. Кроме того, видео всего за несколько часов успело собрать в три раза больше дизлайкив, чем лайков.

Вот, что пишут пользователи в комментариях под видео:

Я обожаю KAZKA, но, к сожалению, не тянет она вживую. Даже во время apaaart прячется за бэками.

Студийку клепают им хорошую, живое выступление – никаких эмоций не вызывает.

Поплакала и стоп! Фиалка в этот раз не расцвела, увы, песня не очень.

Господи! Kazka, я вас верил до конца! Но чуть-чуть было мимо!

Петь вживую не умеет. А жаль. Песня хорошая.

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Поплакала и стоп! Реакция на выступление KAZKA на нацотборе / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019.

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