Лучшим фильмом Берлинале признана французская картина Синонимы. Именно ее режиссер Надав Лапид получил главный приз кинофестиваля – Золотого медведя.

В фильме Синонимы центральной фигурой выступает израильтянин Йоав, который после демобилизации приезжает в Париж с целью офранцузиться и обрести мир. Однако ему не дают этого сделать теракты в столице Франции и нападения арабов на французских евреев.

Также в Берлине отметили фильм По воле божьей, который был снял Франсуа Озоном. Картина получила Гран-при жюри.

Серебряного медведя за актерскую игру на Берлинале получили Ван Цзиньчун и Юн Мэй. Лучшие актер и актриса представили китайский фильм Прощай, мой сын.

Награду за лучшую режиссуру получила немка Ангела Шанелек за ленту Я был дома, но….

Серебряного медведя за лучший сценарий получили создатели картины Пираньи Неаполя. Картина рассказывает про неаполитанскую мафию, а один из сценаристов Роберто Савьяно находится под охраной МВД Италии из-за того, что мафия вынесла ему смертный приговор.

Напомним, на Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма о Голодоморе в Украине.