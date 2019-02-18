Художественный сериал Киборги на ICTV можно будет посмотреть 20 февраля.

Художественный сериал Киборги выйдет на экраны телеканала ICTV 20 февраля. Показ ленты приурочен к пятой годовщине окончания Революции Достоинства.

На ICTV можно будет посмотреть 4-серийную версию фильма, который покорил не только украинских, но и мировых зрителей после выхода в 2017 году.

По замыслу сценариста Натальи Ворожбит, Киборги должны были состоять именно из 4 серий, поэтому те, кто включит телеканал 20 февраля, смогут увидеть более 60% нового для себя материала.

Напомним, фильм рассказывает о героическом подвиге украинских военных, которые в 2014 обороняли Донецкий аэропорт.

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Кстати, в съемках одного из эпизодов военной драмы об украинских защитниках приняла участие руководитель информационной службы ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк.

К слову, фильм Ахтема Сеитаблаева Киборги побил рекорд кинопроката независимой Украины.