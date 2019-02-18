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Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни ICTV покажет сериал Киборги

Художественный сериал Киборги на ICTV можно будет посмотреть 20 февраля.

Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни ICTV покажет сериал Киборги

Художественный сериал Киборги выйдет на экраны телеканала ICTV 20 февраля. Показ ленты приурочен к пятой годовщине окончания Революции Достоинства.

На ICTV можно будет посмотреть 4-серийную версию фильма, который покорил не только украинских, но и мировых зрителей после выхода в 2017 году.

По замыслу сценариста Натальи Ворожбит, Киборги должны были состоять именно из 4 серий, поэтому те, кто включит телеканал 20 февраля, смогут увидеть более 60% нового для себя материала.

Напомним, фильм рассказывает о героическом подвиге украинских военных, которые в 2014 обороняли Донецкий аэропорт.

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Кстати, в съемках одного из эпизодов военной драмы об украинских защитниках приняла участие руководитель информационной службы ICTV, ведущая программы Факты Елена Фроляк.

 

К слову, фильм Ахтема Сеитаблаева Киборги побил рекорд кинопроката независимой Украины.

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