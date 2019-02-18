В субботу, 23 февраля, пройдет финал национального отбора на Евровидение 2019 и станет известно, кто представит Украину на конкурсе в Тель-Авиве.
В субботу состоится финал национального отбора на Евровидение 2019 и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.
По результатам двух полуфиналов судьи и зрители выбрали шестерку фаворитов – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.
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Факты ICTV предлагают вам выбрать своего фаворита, достойного представить Украину в Израиле.
YUKO – GALYNA GULIALA
MARUV – Sing Song
Brunettes Shoot Blondes – Houston
Freedom jazz – Cupidon
ANNA MARIA – My Road
KAZKA – Apart
Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.
Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.
Фото: eurovision.ua