PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В субботу, 23 февраля, пройдет финал национального отбора на Евровидение 2019 и станет известно, кто представит Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

Кто представит Украину на Евровидении 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

В субботу состоится финал национального отбора на Евровидение 2019 и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

По результатам двух полуфиналов судьи и зрители выбрали шестерку фаворитов – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Читайте: Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019

Факты ICTV предлагают вам выбрать своего фаворита, достойного представить Украину в Израиле.

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.

Фото: eurovision.ua

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Втянули животы: выступление Freedom jazz на нацотборе на Евровидение
Взгляд мачо и “каминг-аут”: лучшие шутки Притулы на втором нацотборе Евровидения
А что вы хотели? Сравнение выступлений KAZKA на нацотборах на Евровидение 2018 и 2019
Поплакала и стоп! Реакция на выступление KAZKA на нацотборе
Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019
Видео выступлений финалистов нацотбора на Евровидение 2019
Финал национального отбора на Евровидение 2019: порядок выступления участников
Кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка