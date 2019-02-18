В субботу, 23 февраля, пройдет финал национального отбора на Евровидение 2019 и станет известно, кто представит Украину на конкурсе в Тель-Авиве.

В субботу состоится финал национального отбора на Евровидение 2019 и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

По результатам двух полуфиналов судьи и зрители выбрали шестерку фаворитов – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

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Факты ICTV предлагают вам выбрать своего фаворита, достойного представить Украину в Израиле.

YUKO – GALYNA GULIALA

MARUV – Sing Song

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Freedom jazz – Cupidon

ANNA MARIA – My Road

KAZKA – Apart

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.

Фото: eurovision.ua