Brunettes Shoot Blondes с песней Houston выступят в финале отбора на Евровидение 2019 под номером 4. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством группы.

Одними из конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019 стала группа Brunettes Shoot Blondes.

Нацотбор на Евровидение 2019: Brunettes Shoot Blondes – Houston

Группа принимает участие в нацотборе с англоязычной песней Houston. Выступление в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019 принесло Brunettes Shoot Blondes 7 баллов от зрителей и 7 баллов от судей, что позволило им выйти в финал нацотбора.

История группы

Brunettes Shoot Blondes – инди-рок-группа из Кривого Рога. После того, как парни выпустили несколько клипов их стали называть интернет-сенсацией такие авторитетные издания, как Billboard, Yahoo! Music, The Daily Mirror, USA Today, BBC, Rolling Stone Brasil. Клип на песню Knock Knock собрал более 100 миллионов просмотров в сети и получил награду за лучшую концепцию на Berlin Music Video Awards.

Группа была основана в 2010 году в Кривом Роге. Ключевым моментом создания коллектива стало знакомство Андрея Ковалев (автор песен) с Романом Соболем (ударные). Музыканты усиленно работают над студийными записями, играют в жанрах инди-поп, альтернатива и ведут активную концертную деятельность.

Также в группе играют Евгений Кобзарук (клавиши) и Дмитрий Леонов (бас-гитара).

После выпуска первого EP Bittersweet участники Brunettes Shoot Blondes выступили на разогреве Hurts и The Neighborhood, сыграли на европейских фестивалях: Sziget (Венгрия), Colours of Ostrava, Metronome Festival (Чехия), Waves Vienna (Австрия).

Стоит отметить, что группа уже принимала участие в национальном отборе на Евровидение в 2016 году.

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Последний релиз – EP Hips – был выпущен в прошлом году вместе с одноименным клипом, выполненным в уникальном стиле BSB. Он появился на главной странице Apple Music в более чем 14 странах. Клип же получил престижную американскую премию Los Angeles Film Awards за лучшее музыкальное видео.

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Фото: brunettesshootblondes/Instagram.