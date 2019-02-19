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Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019

В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019. Где и во сколько смотреть трансляцию, расскажут Факты ICTV.

Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019

Прямой эфир финала национального отбора на Евровидение 2019 будет идти на телеканалах СТБ и UA:Перший. Начало эфира в 19.00.

В этот день на сцене встретятся шесть финалистов – победители первого и второго полуфиналов.

За право представить Украину на Евровидении 2019 будут бороться – YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blonde, ANNA MARIA, KAZKA и Freedom jazz.

Судьбу конкурсантов решат в прямом эфире результаты голосования судей и зрителей.

Смотрите онлайн второй полуфинал отбора на Евровидение 2019  от 16.02.2019

Читайте: Результаты второго полуфинала нацотбора на Евровидение 2019

Смотрите онлайн первый полуфинал отбора на Евровидение 2019 от 09.02.2019

Напомним, Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В этом году на сцене международного конкурса встретятся представители 42 стран.

Фото: Tatyana Vychegzhanina/ Dreamstime

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