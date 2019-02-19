Швед Виктор Крон будет представлять Эстонию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Эстонии на Евровидении 2019 станет швед Виктор Крон с песней Storm.

В суперфинале конкурса Eesti Laul он состязался со Стефаном и Уку Сувисте. Победителя определяли зрители путем голосования, которое продлилось 15 минут.

Во время отбора суперфиналистов большинство членов жюри, которое состояло из экспертов из Норвегии, США, Латвии и Венгрии отдали свои голоса за Стефана.

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Песня Эстонии на Евровидение 2019: Виктор Крон – Storm

Песня исполнителя повествует о шторме, который царит в жизни многих людей, посылая им испытания, с которыми не всегда суждено справиться. Но, несмотря на это, нужно продолжать идти дальше.

В официальном видео используются кадры, на которых показана запись одной из песен Крона.

Биография Виктора Крона

Будущий певец родился в коммуне Эстерокер в Швеции. Игрой на гитаре Виктор Крон занялся, когда был еще маленьким.

Кроме того, его класс в школе занимался углубленным изучением музыки. Писать собственные песни музыкант начал в старшей школе.

После окончания школы Крон переехал в США, где занимался написанием песен для других музыкантов. С 2009 по 2014 год записал несколько песен вместе с Томми Денандером.

Впервые в своем сегодняшнем образе Крон появился в 2015 году и тогда же выпустил первый сингл под названием Burning Man.

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 и теперь Украина не находится в первой десятке.

Видео: Victor Crone

Фото: Victor Crone (Скриншот)