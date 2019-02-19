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Эстонию на Евровидении 2019 представит певец из Швеции Виктор Крон

Швед Виктор Крон будет представлять Эстонию на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Віктор Крон

Представителем Эстонии на Евровидении 2019 станет швед Виктор Крон с песней Storm.

В суперфинале конкурса Eesti Laul он состязался со Стефаном и Уку Сувисте. Победителя определяли зрители путем голосования, которое продлилось 15 минут.

Во время отбора суперфиналистов большинство членов жюри, которое состояло из экспертов из Норвегии, США, Латвии и Венгрии отдали свои голоса за Стефана.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2019 – где смотреть

Песня Эстонии на Евровидение 2019: Виктор Крон – Storm

Песня исполнителя повествует о шторме, который царит в жизни многих людей, посылая им испытания, с которыми не всегда суждено справиться. Но, несмотря на это, нужно продолжать идти дальше.

В официальном видео используются кадры, на которых показана запись одной из песен Крона.

Биография Виктора Крона

Будущий певец родился в коммуне Эстерокер в Швеции. Игрой на гитаре Виктор Крон занялся, когда был еще маленьким.

Кроме того, его класс в школе занимался углубленным изучением музыки. Писать собственные песни музыкант начал в старшей школе.

После окончания школы Крон переехал в США, где занимался написанием песен для других музыкантов. С 2009 по 2014 год записал несколько песен вместе с Томми Денандером.

Впервые в своем сегодняшнем образе Крон появился в 2015 году и тогда же выпустил первый сингл под названием Burning Man.

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 и теперь Украина не находится в первой десятке.

Видео: Victor Crone

Фото: Victor Crone (Скриншот)

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