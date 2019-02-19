Показы Карла Лагерфельда всегда будоражат фантазию. Представить только, что модельер за свою карьеру превращал подиумы в супермаркет, казино и даже сгоревший театр.

19 февраля умер Карл Лагерфельд – знаменитый модельер Chanel ушел из жизни в возрасте 85 лет.

На протяжении нескольких последних недель до смерти он страдал от проблем со здоровьем, а накануне был госпитализирован в Париже.

В 1983 году Лагерфельд принял вызов возродить дом моды Chanel, и вот, как он это делал.

Культовые показы Лагерфельда

В 2011 году во время заключительного показа Недели моды в Париже Лагерфельд устроил настоящее “подводное шоу”. Модельер благодаря декорациям превратил подиум в подобие морского дна, с песком и огромной ракушкой, из которой исполнила песню Флоренс Уэлш.

В 2013 для своей феерии Лагерфельд воссоздал сгоревший или разбомбленный театр. Потолок был специально “взорван”, чтобы позволить солнечному свету проходить сквозь стеклянную куполообразную крышу. Между рядами старинных деревянных сидений были грубо разбросаны груды щебня.

Читайте: Рога и отсутствие белья: необычные образы Ukrainian Fashion Week (ГОЛОСОВАНИЕ)

В 2014 году Лагерфельд пригласил людей на театр моды в супермаркет. Модели, среди которых были Кара Дельвинь и певица Рианна, дефилировали между полками с продуктами.

В этом же году модельер продолжает эпатировать и делает показ в стилистике Дикого Запада. Интересно, что моделям пришлось ходить среди ковбоев по настоящему техасскому ранчо.

В 2015 Лагерфелд продолжил поднимать ставки, а для этого построил шумное казино для своего показа. Модели ходили между столами с картами, а крупье спокойно занимались своими делами.

Напомним, в прошлом году скончался знаменитый модельер Юбер де Живанши.

Фото: Chanel