Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом.
Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом, снимок она опубликовала в Instagram.
Певица позирует на фото в боди с мини-юбкой.
Фотография набрала более 83 тысяч лайков.
Читайте: Bon dia: Каменских хвастается формами на курорте
– Попа как у Ким! Красотка, – пишут подписчики звезды.
Однако не всем понравилось фото. Многие поклонники очередной раз предположили, что Настя забросила спорт.
– Худела, худела и…. не похудела, – пишут в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Каменских сфотографировала, как загорает на отдыхе в мини-бикини.
Фото: kamenskux