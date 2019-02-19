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Каменских похвасталась сексуальной фигурой в боди-сетке

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом.

каменских

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала формы в белом наряде похожем на боди с прозрачным верхом, снимок она опубликовала в Instagram.

Певица позирует на фото в боди с мини-юбкой.

Фотография набрала более 83 тысяч лайков.

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– Попа как у Ким! Красотка, – пишут подписчики звезды.

Однако не всем понравилось фото. Многие поклонники очередной раз предположили, что Настя забросила спорт.

– Худела, худела и…. не похудела, – пишут в комментариях.

 

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее Каменских сфотографировала, как загорает на отдыхе в мини-бикини.

Фото: kamenskux

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