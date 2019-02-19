Дуэт Carousel представит Латвию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Carousel выступит от Латвии на Евровидении 2019 с песней That Night.

Группа победила на конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2019 и получила право выступить на Евровидении.

В Тель-Авиве Carousel выступит 16 мая – во втором полуфинале.

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Песня Латвии на Евровидение 2019: Carousel – That Night

That Night была написана Сабиной Жугой и Марисом Васильевским, и спродюсирована Александром Фолксом.

Песня есть на первом альбоме группы и отмечает дебют Сабины в качестве автора песни.

История группы Carousel

Сабина Жуга и Марис Васильевский входят в состав группы Carousel, которая создает музыку в стиле инди-поп. Дуэт образовался в 2015 года.

Музыканты исполняют и вдохновляются музыкой своих любимых авторов.

Сейчас Carousel воплощает мечту о создании собственной оригинальной музыки и работе над своим грядущим альбомом.

После победы в отборе на Евровидение дуэт подпишет контракт с одним из ведущих лейблов – Universal Music Group, который популяризует песню That Night за пределами Латвии.

Напомним, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.

Фото: lauris_viksne