Дуэт Carousel представит Латвию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.
Carousel выступит от Латвии на Евровидении 2019 с песней That Night.
Группа победила на конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2019 и получила право выступить на Евровидении.
В Тель-Авиве Carousel выступит 16 мая – во втором полуфинале.
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Песня Латвии на Евровидение 2019: Carousel – That Night
That Night была написана Сабиной Жугой и Марисом Васильевским, и спродюсирована Александром Фолксом.
Песня есть на первом альбоме группы и отмечает дебют Сабины в качестве автора песни.
История группы Carousel
Сабина Жуга и Марис Васильевский входят в состав группы Carousel, которая создает музыку в стиле инди-поп. Дуэт образовался в 2015 года.
Музыканты исполняют и вдохновляются музыкой своих любимых авторов.
Сейчас Carousel воплощает мечту о создании собственной оригинальной музыки и работе над своим грядущим альбомом.
После победы в отборе на Евровидение дуэт подпишет контракт с одним из ведущих лейблов – Universal Music Group, который популяризует песню That Night за пределами Латвии.
Напомним, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.
Фото: lauris_viksne