MARUV с песней Siren Song выступит в финале отбора на Евровидение 2019 под номером 3. Факты ICTV предлагают поближе познакомиться с творчеством певицы.

MARUV стала новым участником национального отбора на Евровидение 2019. О ее участии в конкурсе стало известно после того, как TAYANNA отказалась от Евровидения. Сначала сообщалось, что певица выступит с песней For You. Однако позже она передумала и записала для конкурса новый трек – Siren Song.

MARUV выступила в первом полуфинале нацотбора на Евровидение 2019, который прошел 9 февраля. Свое выступление певица назвала “интеллигентной провокацией”.

MARUV – Siren Song в первом полуфинале отбора на Евровидение 2019:

Биография MARUV

MARUV – музыкальный проект Анны Корсун. Девушка родилась в Павлограде 15 февраля 1992 года.

В 2014 году закончила факультет Автоматики и приборостроения Харьковского политехнического института. Одновременно училась вокалу.

В 2013 году Анна Корсун собрала группу The Pringlez. Группа исполняла кавер-версии известных хитов, которые “разбавляла” своим творчеством в стиле поп-рок.

В начале 2017 года Анна Корсун решила, что коллективу нужно переехать в Киев, изменить название, репертуар и музыкальное направление.

Анна Корсун была участницей X-Фактор 8. До этого участвовала в отборе на Евровидение 2016 и конкурсе Новая волна 2015.

7 мая вышел альбом Stories. 27 сентября состоялась премьера, а 2 октября вышел клип песни Spini (MARUV & BOOSIN).

27 ноября 2017 года от имени проекта MARUV & BOOSIN состоялась премьера песни Drunk Groove.

Композиция стала главным танцевальным хитом на премии M1 Music Awards 2018.

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Напомним, нацотбор на Евровидение 2019 стартует 9 февраля 2019 года. Оценивать выступления участников будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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