Группа KAZKA ответила на критику касательно того, что она некачественно выступает вживую.

Группа KAZKA в Instagram ответила на критику своего выступления во время нацотбора на Евровидение 2019, заявив, что она дает им толчок для того, чтобы стать лучше.

Группа заявила, что не боится признавать свои ошибки и прекрасно понимает, что у нее есть слабости, над которыми нужно работать.

По их словам, здоровая критика помогает развиваться. KAZKA также понимает, что каждую их ошибку будут “рассматривать под микроскопом”.

– К сожалению, мы также заметили попытки задействовать грязные методы борьбы в Нацотборе на Евровидение 2019. Но главное – это поддержка наших слушателей, которую мы ощущаем каждый день, – сообщила группа.

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К слову, стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты нацотбора на Евровидение 2019.