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Умер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Модельер плохо себя чувствовал в течение нескольких последних недель.

Умер Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд умер. Знаменитый модельер Chanel ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Об этом во вторник сообщила газета Le Figaro.

По ее сведениям, он плохо себя чувствовал на протяжении нескольких последних недель. В январе он впервые не вышел на поклон в конце показа Chanel.

Накануне он был экстренно госпитализирован в одну из больниц Парижа. Точные причины смерти не называются.

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Умер Карл Лагерфельд – кем был знаменитый модельер

Предположительно Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года – дизайнер всегда отказывался сообщить точную дату своего рождения – в Гамбурге, Германия.

Молодой Карл покидает Германию вместе со своей матерью и переезжает в Париж в начале 50-х годов. Увлеченный рисованием, он сделал себе имя как иллюстратор моды и был нанят помощником кутюрье Пьера Бальмена.

Затем он работал стилистом во французских домах Jean Patou и Chloe, а затем сотрудничал с итальянским домом Fendi, художественным руководителем которого был с 1965 года.

В 1983 году Лагерфельд был назначен художественным руководителем Коллекций высокой моды, готовой одежды и аксессуаров в Chanel, доме, которым он до сих пор управлял. Он также основал свой собственный дом моды Karl Lagerfeld.

Напомним, в прошлом году скончался знаменитый модельер Юбер де Живанши.

Фото: Jan Zahradka

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