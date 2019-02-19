Лидер популярной украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал о своих политических амбициях и конечные цели.

Святослав Вакарчук рассказал в интервью готов ли он пойти в политику или нет.

Главной своей целью он назвал ” изменения в стране, настоящие изменения”.

– Я сознательно добавляю эпитет настоящие. Я никогда не говорю просто слово изменения, поскольку, к сожалению, это слово стало просто словом. Я говорю о тех изменениях, которые можно потрогать руками, измерить цифрами, почувствовать на улице, – говорит музыкант.

Он уверен, что для этого нужно двигаться быстрее. Все это он рассказал в интервью Украинской правде.

– Нужно быстрее двигаться, нужно снять ручной тормоз в машине и ехать быстрее. Именно в этом и есть моя цель. Этим и вызвано мое желание приобщиться к политике, – поведал он.

При этом Вакарчук заявил, что должности его не интересуют:

– Меня не интересуют должности, не интересует, кем я стану.

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К слову, ранее Святослав Вакарчук назвал три условия, которые должен выполнить кандидат в президенты.