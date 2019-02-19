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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2019: Украина выпала из первой 10

В прогнозе букмекеров на Евровидение 2019 Украина не попадает в первую десятку.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2019: Украина выпала из первой 10

Букмекеры поставили конкурсанта от Украины на 11-е место в прогнозе на Евровидение 2019, о чем сообщается на сайте Eurovisionworld.com.

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Первая десятка от букмекеров выглядит так:

  1. Россия (Сергей Лазарев);
  2. Швеция;
  3. Италия (Mahmood);
  4. Нидерланды (Duncan Laurence);
  5. Бельгия (Eliot Vassamillet);
  6. Румыния (Ester Peony);
  7. Франция (Bilal Hassani);
  8. Кипр (Tamta);
  9. Австралия (Kate Miller-Heidke);
  10. Исландия.

Украина, соответственно, на 11-м месте.

Почти все страны из первой десятки определились с представителями на Евровидение 2019, кроме Швеции и Исландии.

В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

Фото: Eurovisionworld

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