В прогнозе букмекеров на Евровидение 2019 Украина не попадает в первую десятку.

Букмекеры поставили конкурсанта от Украины на 11-е место в прогнозе на Евровидение 2019, о чем сообщается на сайте Eurovisionworld.com.

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Первая десятка от букмекеров выглядит так:

Россия (Сергей Лазарев); Швеция; Италия (Mahmood); Нидерланды (Duncan Laurence); Бельгия (Eliot Vassamillet); Румыния (Ester Peony); Франция (Bilal Hassani); Кипр (Tamta); Австралия (Kate Miller-Heidke); Исландия.

Украина, соответственно, на 11-м месте.

Почти все страны из первой десятки определились с представителями на Евровидение 2019, кроме Швеции и Исландии.

В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

Фото: Eurovisionworld