В прогнозе букмекеров на Евровидение 2019 Украина не попадает в первую десятку.
Букмекеры поставили конкурсанта от Украины на 11-е место в прогнозе на Евровидение 2019, о чем сообщается на сайте Eurovisionworld.com.
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Первая десятка от букмекеров выглядит так:
- Россия (Сергей Лазарев);
- Швеция;
- Италия (Mahmood);
- Нидерланды (Duncan Laurence);
- Бельгия (Eliot Vassamillet);
- Румыния (Ester Peony);
- Франция (Bilal Hassani);
- Кипр (Tamta);
- Австралия (Kate Miller-Heidke);
- Исландия.
Украина, соответственно, на 11-м месте.
Почти все страны из первой десятки определились с представителями на Евровидение 2019, кроме Швеции и Исландии.
В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.
Фото: Eurovisionworld