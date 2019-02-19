Певица и композитор Ester Peony (Эстер Пиони) представит Румынию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Эстер Пиони выступит от Румынии на Евровидении 2019 с песней On a Sunday (В воскресенье).

Пиони победила в финале национального отбора, набрав 65 очков.

В Тель-Авиве Эстер выступит 16 мая – во втором полуфинале.

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Песня Румынии на Евровидение 2019: Эстер Пиони – On a Sunday

Песню On a Sunday, с которой Эстер Пиони победила в нацотборе на Евровидение 2019, она записала вместе с Александру Щербу и Иоанной Викторией Бадя.

Это грустная композиция о девушке, которую бросил любимый.

Биография Эстер Пиони

Эстер Пиони – это сценическое имя певицы. Настоящее – Александра Крецу.

Музыкой она начала заниматься еще в детстве, когда жила с семьей в Монреале (Канада).

Настоящая популярность пришла к Пиони четыре года назад после записи нескольких каверов.

Девушка подписала контракт с румынским лейблом, а через год успешно дебютировала на радио и ТВ с песней Sub aripa ta (Под твоим крылом). Эта композиция несколько недель была в топе на радио и телеканалах Румынии.

Сейчас Эстер Пиони работает над своим первым альбомом, который планирует выпустить в 2019 году.













Румынию на Евровидении 2019 представит певица Эстер Пиони / 3 фотографии

В субботу, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Тель-Авиве.

Фото: Ester Peony, Eurovision Romania