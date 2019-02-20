Популярная украинская певица Настя Каменских рассказала о своих сексуальных предпочтениях.

Об откровенных вещах NK рассказала в шоу Слава + на YouTube.

Настя Каменских отметила, что она творческий человек, а значит не должна иметь рамок.

– Дело не в сексе, не в пошлости. Дело в том, насколько ты открыт для этого. Удовольствие — это энергия, которая проходит сквозь тебя. Предел пошлости — это когда тебя кто-то режет, а все остальное — это нормально. Даже БДСМ, – заявила певица.

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Каменских добавила, что в отношениях важно слушать друг друга и не бояться признаваться в своих желаниях.

Ранее Факты ICTV писали, что на День святого Валентина украинская певица Настя Каменских представила новый клип на песню Попа как у Ким.

Фото: kamenskux