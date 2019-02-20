Группа Tulia представит Польшу на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Tulia выступит от Польши на Евровидении 2019. Польская телекомпания TVP выбирала группу посредством внутреннего отбора и Tulia получила право выступить на Евровидении.

К слову, песню, которую исполнит группа будет представлена позже.

В Тель-Авиве Tulia выступит 14 мая – в первом полуфинале.

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История группы Tulia

Группа состоит из четверых участниц – Патриции Новицкой, Доминики Сиепки, Джоанны Синкевич и Талии Бичак.

Девушки сочетают в своей музыке традиционный восточноевропейский стиль пения и народную музыку с самой современной музыкальной продукцией.

Группа начала свое существование в 2017 году, а спустя год выступила на гала-концерте FRYDERYKI 2018 (польский эквивалент премии Grammy или BRIT) с Натальей Никиэль и Pianohooligan. Их выступление было самым похвальным за весь вечер.

Группа завоевала все три награды во время старейшего и самого важного фестиваля польской песни в Ополе, участвовала в многочисленных летних фестивалях и сыграла аншлаговый тур.

Также Tulia получила платиновую награду за свой дебютный альбом, выпущенный в конце мая 2018 года.

Напомним, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.

Фото: TVP