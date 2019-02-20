PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Польшу на Евровидении 2019 представит группа Tulia/

Польшу на Евровидении 2019 представит группа Tulia

Группа Tulia представит Польшу на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Польшу на Евровидении 2019 представит группа Tulia

Tulia выступит от Польши на Евровидении 2019.

Польская телекомпания TVP выбирала группу посредством внутреннего отбора и Tulia получила право выступить на Евровидении.

К слову, песню, которую исполнит группа будет представлена позже.

В Тель-Авиве Tulia выступит 14 мая – в первом полуфинале.

Читайте: Где смотреть финал нацотбора на Евровидение 2019

История группы Tulia

Группа состоит из четверых участниц – Патриции Новицкой, Доминики Сиепки, Джоанны Синкевич и Талии Бичак.

Девушки сочетают в своей музыке традиционный восточноевропейский стиль пения и народную музыку с самой современной музыкальной продукцией.

Группа начала свое существование в 2017 году, а спустя год выступила на гала-концерте FRYDERYKI 2018 (польский эквивалент премии Grammy или BRIT) с Натальей Никиэль и Pianohooligan. Их выступление было самым похвальным за весь вечер.

Группа завоевала все три награды во время старейшего и самого важного фестиваля польской песни в Ополе, участвовала в многочисленных летних фестивалях и сыграла аншлаговый тур.

Также Tulia получила платиновую награду за свой дебютный альбом, выпущенный в конце мая 2018 года.

Напомним, 23 февраля, состоится финал национального отбора на Евровидение 2019, и украинцы узнают кто же будет представлять страну в Израиле.

Фото: TVP

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

KAZKA – финалисты национального отбора на Евровидение 2019
Роко будет представлять Хорватию на Евровидении 2019
Венгрия заменила финалиста отбора на Евровидение 2019 из-за плагиата
На Евровидении 2019 в Тель-Авиве выступит Верка Сердючка
Нацотбор на Евровидение 2019: KAZKA ответила на критику своего выступления
Латвию на Евровидении 2019 представит дуэт Carousel
Эстонию на Евровидении 2019 представит певец из Швеции Виктор Крон
Хочу в балет MARUV! Борец Жан Беленюк подорвал сеть провокационным танцем
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка