Финалисты Нацотбора на Евровидение 2019 Brunettes Shoot Blondes рассказали в эксклюзивном интервью Фактам ICTV о своей позиции относительно выступелений в России.

3-4 звонка в день с предложениями выступить в России – на все Brunettes Shoot Blondes ответили отказом.

– Можно всегда говорить, что музыка вне политики, но реальность такова, что любой шаг воспринимается, как мы поддерживаем или не поддерживаем. Поскольку мы против российской политики в отношении Украины, то не выступать там – возможность сказать, что мы против, – говорит фронтмен группы Андрей Ковалев.

Также он поведал, в чем успех песни Knock Knock, которая на You Tube собрала почти 10 млн просмотров:

– В этом было что-то простое, есть анимация, которая выглядит очень просто: два цвета и два персонажа, которые передвигаются.

Поговорили Факты ICTV и о популярности группы за рубежом

– Возможно, мы поем просто на английском, возможно, мы двигаемся в этом направлении. Но вообще наши слушатели по всему миру, – говорят ребята

Больше о творчестве, политике и Евровидении смотрите в видео Фактов ICTV.

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К слову, организаторы нацотбора прокомментировали ситуацию гастролями участников конкурса в России.

Фото: Brunettes Shoot Blondes