Певец Роко станет участником песенного конкурса Евровидение 2019 от Хорватии.

Представителем Хорватии на Евровидении 2019 станет певец Роко с песней The Dream.

Он получил это право в финале нацотбора Хорватии под названием Dora, который провели впервые с 2010 года.

Победителя определяли с помощью голосов зрителей и профессионального жюри. Роко также получил специальный приз победителя национального отбора.

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Песня Хорватии на Евровидении 2019: Роко – The Dream

В песне певец рассказывает о его небольшой мечте, которую очень сильно хочет осуществить.

Для своего выступления на нацотборе Роко выбрал образ ангела.

Биография Роко

Родился будущий певец в 2001 году в городе Сплит в довольно музыкальной семье. Роко умеет не только петь, но и играть на фортепиано и органе.

Музыкальную карьеру парень выбрал для себя уже в 12 лет, когда присоединился к одной из местных групп.

С тех пор он часто появлялся в различных талант-шоу. Также Роко принимал участие в шоу The Stars of Pink, где одержал победу.

К слову, Латвию на конкурсе Евровидение 2019 будет представлять дуэт Carousel.

Фото: Eurovision

Видео: Hrvatska radiotelevizija