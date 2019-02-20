Zala Kralj & Gasper Santl будет представлять Словению на песенном конкурсе Евровидение 2019.

Представителем Словении на Евровидении 2019 станет дуэт Zala Kralj & Gasper Santl с песней Sebi.

Дуэт принял участие в национальном отборе на Евровидение 2019, дабы завоевать новую аудиторию.

– Мы не ожидали победы, теперь перед нами стоит огромный вызов, но с другой стороны, мы очень рады, что люди почувствовали себя сопричастными нашей музыке, – объяснил один из участников группы Гашпер.

Читайте: Финал отбора на Евровидение 2019 – где смотреть

Песня Словении на Евровидение 2019: Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi

Особенностью песни Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi являются сломанные биты, мягкий вокал и тексты, которые звучат мистически.

По словам исполнителей, песня Sebi о том, что во времена, когда вам тяжело, нужно оставаться верными себе.

История дуэта Zala Kralj & Gasper Santl

Зала Краль и Гашпер Шантл – словенский музыкальный дуэт из Марибора, состоящий из певицы Залы Краль и мультиинструменталиста и автора песен Гашпера Шантла.

Артисты стали выступать вместе в 2017 году, а в апреле 2018 года они создали полноценный дуэт.

Зала изучает библиотековедение, а музыкой раньше занималась в свое удовольствие: она выпускала кавера на Youtube и писала свои песни. Девушка признается, что не думала о профессиональной карьере музыканта, а пение и игра на гитаре для нее были просто хобби.

Гашпер с детства играет на гитаре и аккордеоне. Парень рассказал, что гитару освоил лишь для того, чтобы больше нравится девочкам.

В последний день школы, Гашпер сел на велосипед и уехал за границу. После долгих поисков он оказался в музыкальной студии Faust Records в Праге. В течение следующих двух лет он обучался там работе звукорежиссера и композитора.

Залу и Гашпера познакомил их общий друг, который потом снял все клипы для дуэта. Ребята также являются парой в личной жизни.

Вместе они выпустили синглы: Valovi, Baloni, S teboi.

К слову, букмекеры изменили прогноз на Евровидение 2019 и теперь Украина не находится в первой десятке.

Фото: zalagasper

Видео: EMA Eurovision Slovenia