Церемония Оскар 2019 пройдет 24 февраля в голливудском театре Долби, Лос-Анджелес.
Церемония Оскар 2019 пройдет 24 февраля.
Гости традиционно соберутся в шикарном театре Долби, Лос-Анджелес.
Оскар 2019 стартует в 03.00 25 февраля по Киеву, а голливудские звезды начнут появляться на красной дорожке с 01.00.
Однако впервые за 30 лет Оскар пройдет без ведущего. Актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию из-за обвинений в гомофобии.
Киноакадемия 22 января официально объявила номинантов на Оскар 2019.
Кстати, лидерами среди претендентов на премию Американской академии киноискусств стали сразу два фильма – Рома Альфонсо Куарона и Фаворитка Йоргоса Лантимоса представлены в 10 номинациях.
Полный список номинантов на Оскар здесь.
К слову, на сайте Факты ICTV будет традиционно онлайн-трансляция церемонии Оскар.Читайте: Оскар 2019: еще один украинский фильм в числе претендентов Рецензия на фильм Вдовы: Стив МакКуин снова замахнулся на Оскар Райану Гослингу - 38! Когда актер получит свой Оскар (ГОЛОСОВАНИЕ)
Напомним также, какие были победители Оскар 2018.
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