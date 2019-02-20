Церемония Оскар 2019 пройдет 24 февраля в голливудском театре Долби, Лос-Анджелес.

Церемония Оскар 2019 пройдет 24 февраля.

Гости традиционно соберутся в шикарном театре Долби, Лос-Анджелес.

Оскар 2019 стартует в 03.00 25 февраля по Киеву, а голливудские звезды начнут появляться на красной дорожке с 01.00.

Однако впервые за 30 лет Оскар пройдет без ведущего. Актер и комик Кевин Харт отказался вести церемонию из-за обвинений в гомофобии.

Киноакадемия 22 января официально объявила номинантов на Оскар 2019.

Кстати, лидерами среди претендентов на премию Американской академии киноискусств стали сразу два фильма – Рома Альфонсо Куарона и Фаворитка Йоргоса Лантимоса представлены в 10 номинациях.

Полный список номинантов на Оскар здесь.

К слову, на сайте Факты ICTV будет традиционно онлайн-трансляция церемонии Оскар.

Напомним также, какие были победители Оскар 2018.

Фото: Haveseen|Dreamstime.com