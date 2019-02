Финалиста нацотбора Венгрии на Евровидение 2019 Петруску дисквалифицировали, поскольку его песню признали плагиатом.

Финалиста нацотбора Венгрии на Евровидение 2019 Петруску дисквалифицировали, поскольку его песню Help Me Out of Here признали плагиатом композиции White Sky, которую исполняет Vampire Weekend, сообщается на сайте Евровидения 2019.

В связи с этим продюсеры нацотбора приняли решение заменить певца на Герге Олаха, набравшего наибольшее количество баллов от жюри и аудитории.

По словам музыкального эксперта Дьюла Фекете, темп и мелодия в песне Петруску и композиции Vampire Weekend очень похожи.

Он добавил, что многие популярные песни используют одинаковый музыкальный инвентарь, но в случае с Help Me Out of Here она очень похожа на White Sky по многим параметрам, что и позволяет признать ее плагиатом.

