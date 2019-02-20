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Сразу три песни в Billboard: Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles

Сразу три песни американской поп-певицы Ариана Гранде заняли первые три позиции рейтинга хит-парада Billboard.

Сразу три песни в Billboard: Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles

Ариана Гранде стала второй в истории исполнительницей, чьи песни заняли верхние позиции Billboard. До этого это удалось только легендарной группе The Beatles.

В марте 1964 года хит-парад возглавили три песни The Beatles – Canʼt Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret.  Пять недель подряд песни группы не сходили с мирового чарта.

Спустя 55 лет это удалось и Ариана Гранде. На этой неделе три ее композиции – 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored и Thank U, Next заняли три первые позиции. Все они входят в пятый студийный альбом Гранде.

7 Rings

Break Up With Your Girlfriend

Thank U, Next

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К слову, испанский хит Насти Каменских Peligroso вошел в мировой музыкальный чарт Billboard.

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