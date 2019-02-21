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Brit Awards 2019: The 1975 и Кельвин Харрис взяли главные награды

Британская группа The 1975 и шотландский диджей Кельвин Харрис стали главными победителями церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, которая прошла 20 февраля в Лондоне (Великобритания).

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The 1975 и Кельвин Харрис стали главными победителями церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards, говорится на официальном сайте.

Британцы The 1975 получили премии Лучшая британская группа и Лучший британский альбом за пластинку A Brief Inquiry into Online Relationships.

Шотландца Кельвина Харриса признали лучшим продюсером, а его песня с Дуа Липой One Kiss получила премию Лучший сингл года.

Джорджа Смит стала лучшей певицей, а лучшим певцом — Джордж Эзра.

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Brit Awards 2019: The 1975 и Кельвин Харрис взяли главные награды / 2 фотографии

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Награда за лучшее видео досталась группе Little Mix за клип на песню Woman Like Me.

В международных номинациях победили Дрейк (Лучший иностранный певец), Ариана Гранде (Лучшая иностранная певица) и The Carters — дуэт Джей Зи и Бейонсе (Лучшая иностранная группа).

Почетную награду за выдающийся вклад в музыку получила певица

Пинк получила награду за выдающийся вклад в музыку, а награда Международный успех досталась Эду Ширану.

Ранее Факты ICTV публиковали победителей Grammy 2019.

Фото: brits.co.uk

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