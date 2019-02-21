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Brit Awards: Бейонсе и Джей Зи сняли видео с Меган Маркл-королевой

На Brit Awards американский дуэт The Carters, в который входят Бейонсе и Джей Зи, взял награду Лучшая иностранная группа.

Бейонсе и Джей Зи

На Brit Awards американский дуэт The Carters, в который входят Бейонсе и Джей Зи, взял награду Лучшая иностранная группа, говорится на сайте премии.

Участники группы не смогли приехать на церемонию, но записали благодарственное видео.

Читайте: Childish Gambino – This Is America: что зашифровано в Песне года Grammy 2019

На ролике Бейонсе и Джей Зи повторили сцену из клипа Apeshit, но вместо Моны Лизы у них за спинами висел портрет Меган Маркл в образе королевы.

 

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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Ранее Факты ICTV публиковали победителей Brit Awards 2019.

Фото: beyonce

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