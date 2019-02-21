Стало известно, кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019. Видео выступлений финалистов собрали Факты ICTV.

Имена финалистов нацотбора на Евровидение 2019 стали известны во время второго прямого эфира.

По результатам первого полуфинала в финал прошли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.

После второго полуфинала к ним присоединились еще три участника – ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.

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Видео выступлений финалистов нацотбора

YUKO – GALYNA GULIALA

Судьи отметили хороший вокал солистки Юлии Юриной. Джамала заявила, что восхищается экспериментом группы. Однако она добавила, что правила Евровидения могут помешать их выступлению с этой песней.

GALYNA GULIALA – это интерпретация на украинскую народную песню.

MARUV – Sing Song

Джамала призналась, что песня Siren Song была единственной, которую она заслушала в машине. Но сейчас ей помешала субтоновая манера пения, не хватило мелодии.

Евгений Филатов уверен, что музыкальный формат, который выбрала MARUV, сейчас в тренде, его используют многие молодые исполнители.

Brunettes Shoot Blondes – Houston

Изюминкой выступления группы стал инструмент, который объединяет в себе сразу 20 других. Однако по правилам Евровидения все артисты поют под записанный минус песни.

Андрей Данилко признался, что ему понравилось выступление, однако жаль: инструмент нельзя будет использовать на Евровидении.

Freedom jazz – Cupidon

Судьи восхитились выступлением группы и аплодировали стоя.

– Это так круто, я хочу, чтоб вы были в финале, – заявил Андрей Данилко.

Джамала восхитилась одной из солисток, которая пела на 8 месяце беременности.

– Задача артиста – развлекать. Это было сделано блестяще. Все цело, монолит, браво!, – отметил Филатов.

ANNA MARIA – My Road

Дуэт похвалил Евгений Филатов и добавил, что они должны записать альбом в таком стиле.

Андрей Данилко назвал выступление девушек очень профессиональным.

KAZKA – Apart

Джамала отметила, что группа из прошлого отбора на Евровидение выросла в разы.

Евгений Филатов и Андрей Данилко также похвалили группу.

Однако пользователи сети писали множество негативных комментариев под видео из-за сомнительного исполнения солистки.

Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.

Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.