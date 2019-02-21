Стало известно, кто прошел в финал нацотбора на Евровидение 2019. Видео выступлений финалистов собрали Факты ICTV.
Имена финалистов нацотбора на Евровидение 2019 стали известны во время второго прямого эфира.
По результатам первого полуфинала в финал прошли YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.
После второго полуфинала к ним присоединились еще три участника – ANNA MARIA, KAZKA і Freedom jazz.
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Видео выступлений финалистов нацотбора
YUKO – GALYNA GULIALA
Судьи отметили хороший вокал солистки Юлии Юриной. Джамала заявила, что восхищается экспериментом группы. Однако она добавила, что правила Евровидения могут помешать их выступлению с этой песней.
GALYNA GULIALA – это интерпретация на украинскую народную песню.
MARUV – Sing Song
Джамала призналась, что песня Siren Song была единственной, которую она заслушала в машине. Но сейчас ей помешала субтоновая манера пения, не хватило мелодии.
Евгений Филатов уверен, что музыкальный формат, который выбрала MARUV, сейчас в тренде, его используют многие молодые исполнители.
Brunettes Shoot Blondes – Houston
Изюминкой выступления группы стал инструмент, который объединяет в себе сразу 20 других. Однако по правилам Евровидения все артисты поют под записанный минус песни.
Андрей Данилко признался, что ему понравилось выступление, однако жаль: инструмент нельзя будет использовать на Евровидении.
Freedom jazz – Cupidon
Судьи восхитились выступлением группы и аплодировали стоя.
– Это так круто, я хочу, чтоб вы были в финале, – заявил Андрей Данилко.
Джамала восхитилась одной из солисток, которая пела на 8 месяце беременности.
– Задача артиста – развлекать. Это было сделано блестяще. Все цело, монолит, браво!, – отметил Филатов.
ANNA MARIA – My Road
Дуэт похвалил Евгений Филатов и добавил, что они должны записать альбом в таком стиле.
Андрей Данилко назвал выступление девушек очень профессиональным.
KAZKA – Apart
Джамала отметила, что группа из прошлого отбора на Евровидение выросла в разы.
Евгений Филатов и Андрей Данилко также похвалили группу.
Однако пользователи сети писали множество негативных комментариев под видео из-за сомнительного исполнения солистки.
Напомним, финал нацотбора на Евровидение 2019 состоится уже 23 февраля. Именно тогда станет известно, кто поедет представлять Украину в Израиле.
Евровидение 2019 пройдет в Тель-Авиве 14, 16 и 18 мая. В прошлом году на конкурсе победила Нетта Барзилай с песней Toy.