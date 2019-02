Певица Katerine Duska представит Грецию на международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Греко-канадская певица и автор песен Katerine Duska выступит от Греции на Евровидении 2019.

Она была единогласно выбрана греческой вещательной компанией ERT через внутренний процесс отбора. Девушка покорила членов отборочной комиссии своим уникальным голосом, музыкой и текстами, представляющими современный тренд.

Песня, которую исполнит певица, будет представлена позже.

В Тель-Авиве Katerine Duska выступит 14 мая – в первом полуфинале.

Биография Katerine Duska

Katerine Duska является греко-канадской певица и в настоящее время проживет в Афинах.

Ее дебютный альбом Embodiment был выпущен в 2016 году, в 2018 году ее трек Fire Away был выбран для официальной телевизионной рекламной кампании на канадском телевидении.

Музыкальный стиль певицы направляет темные звуковые тембры Lykke Li и Jessie Ware, и ее фирменный душевный голос заработал сравнения с Эми Уайнхаус.

Katerine Duska получила статус инди-звезды со своей хитовой песней One in a million и кавером Arctic Monkeys Do I Wanna Know.

Она с тех пор сотрудничала и делила сцену с такими артистами, как LP, Albin Lee Meldau, Tom Baxter, Yasmine Hamdan, Oddisee, Kadebostany и выступала в престижных концертных залах и на фестивалях Европы, таких как O2 Academy, Rockwave Festival, SNFCC, Megaron Concert Hall and Sofarsounds/Amnesty International’s global festival Give a Home.

Фото: ERT