Выступление Pink на Brit Awards 2019 с огнем и водой срежиссировали три украинки.
Номер певицы Pink на Brit Awards 2019 был срежиссирован украинками.
Над выступлением американской звезды работали режиссеры Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко.
В постановке номера украинкам помогали компании Freckled Sky из США и Front Pictures из Украины.
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Предлагаем насладиться невероятным выступлением Pink, в котором украинские режиссеры показали настоящее шоу с огнем и водой.
К слову, Факты ICTV писали о победителях премии Brit Awards, которая состоялась 20 февраля.
Фото: Pink
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