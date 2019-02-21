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Made in Ukraine. Фантастическое выступление Pink на Brit Awards 2019

Выступление Pink на Brit Awards 2019 с огнем и водой срежиссировали три украинки.

Made in Ukraine. Фантастическое выступление Pink на Brit Awards 2019

Номер певицы Pink на Brit Awards 2019 был срежиссирован украинками.

Над выступлением американской звезды работали режиссеры Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко.

В постановке номера украинкам помогали компании Freckled Sky из США и Front Pictures из Украины.

Читайте: Brit Awards: Бейонсе и Джей Зи сняли видео с Меган Маркл-королевой

Предлагаем насладиться невероятным выступлением Pink, в котором украинские режиссеры показали настоящее шоу с огнем и водой.

К слову, Факты ICTV писали о победителях премии Brit Awards, которая состоялась 20 февраля.

Фото: Pink

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