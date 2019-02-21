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Мэдисон Бир шокировала поклонников голым платьем

На церемонию вручения музыкальной награды BRIT Awards 2019 певица Мэдисон Бир пришла в голом платье.

Медісон Бір

Певица Мэдисон Бир поразила поклонников, поскольку пришла на церемонию вручения музыкальной премии BRIT Awards 2019 в голом платье.

На церемонии Бир была одета в бежевое платье в клетку, а среди обуви выбрала босоножки на высоком каблуке.

Волосы певица собрала в пучок, а из украшений на ее руке было несколько золотых браслетов.

Также она надела серьги с россыпью и кольцо.

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К слову, певица Настя Каменских опубликовала фотографию в одежде, которая похожа на боди с прозрачным верхом.

Фото: Jeff Spicer/Getty Images

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